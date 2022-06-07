Николаевская ОВА: Оккупанты ударили по Баштанке, 2 человека погибли

В ночь на 7 июня российские войска открыли огонь по Баштанской общине Николаевской области, в результате чего погибли двое и ранен один человек, сообщает Украинская правда.

"Ночью, в 01:14 7 июня, вражеским обстрелам подверглась Баштанская община. В результате погибли два человека, один – ранен. Повреждены админздание РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивная школа".

В результате ударов в городе возникли два пожара. Горел автомобиль Renault Trafik и здание детской юношеско-спортивной школы. Оба пожара были ликвидированы.

Также произошло разрушение двухэтажного жилого дома. Для разборки строительных конструкций и деблокирования тела погибшего мужчины была задействована пожарно-спасательная служба.