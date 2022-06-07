Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ
Национальный банк Украины в своём Макроэкономическом и монетарном обзоре ожидает, что цены на топливо стабилизируются. Но снижения не ожидается, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Основные причины дефицита - разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и продолжительная логистика", - говорится в обзоре.
В НБУ напомнили, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.
"В то же время мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне", - прогнозируют в НБУ.