Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ
Фото: бензин газ авто Рixabay

Национальный банк Украины в своём Макроэкономическом и монетарном обзоре ожидает, что цены на топливо стабилизируются. Но снижения не ожидается, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Основные причины дефицита - разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и продолжительная логистика", - говорится в обзоре.
Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

В НБУ напомнили, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.

Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ
"В то же время мировые цены на нефть остаются высокими - выросли до 121 доллар за баррель. Как следствие, ожидается стабилизация цен на топливо, однако на высоком уровне", - прогнозируют в НБУ.

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