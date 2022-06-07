Что будет с ценами на бензин в Украине: прогноз НБУ

Национальный банк Украины в своём Макроэкономическом и монетарном обзоре ожидает, что цены на топливо стабилизируются. Но снижения не ожидается, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Основные причины дефицита - разрушение российскими захватчиками топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и продолжительная логистика" , - говорится в обзоре.

В НБУ напомнили, что 17 мая правительство приняло решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.