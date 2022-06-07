ОВА: войска РФ обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

Российские войска снова обстреляли Сумскую область. В результате обстрелов произошли пожары. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буда. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним открыли и артиллерийский огонь" , - говорится в сообщении.

Не менее 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены. Повреждена также и линия электропередач.

Предварительно – погибших и раненых среди местного населения нет. Информация о разрушениях уточняется.