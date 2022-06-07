ОВА: в Запорожье колонна авто ждет разрешения поехать на оккупированные территории

На сегодня, 7 июня, запланирован выезд частных авто из Запорожья во временно оккупированные населенные пункты. Об этом сообщает﻿ Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня, 7 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд" , - говорится в сообщении.

Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно, отметили в ОВА.