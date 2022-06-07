Генштаб: Россия потеряла в Украине уже 31 360 военных
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 31 360 (+110) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1390 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 96 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+1) ед,
- вертолетов – 177 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Данные уточняются.