Генштаб: Россия потеряла в Украине уже 31 360 военных

Генштаб: Россия потеряла в Украине уже 31 360 военных

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 31 360 (+110) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1390 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средств ПВО – 96 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+1) ед,
  • вертолетов – 177 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные уточняются.

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