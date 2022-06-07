ВСУ: Результат массированного авианалета на российские позиции

ВСУ: Результат массированного авианалета на российские позиции
Фото: www.facebook.com/kpszsu

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в результате массированного авиаудара ВВС Украины по позициям российских захватчиков на южном направлении противник не только понес потери в живой силе и технике, но и лишился снабжения, сообщает Новое время.

Там рассказали, что накануне группа украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам, уничтожив их бронетехнику и около 20 человек личного состава.

Кроме того, оккупанты лишились нескольких логистических центров и складов с горюче-смазочными материалами.

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских беспилотника Орлан-10.

Новости

Популярные темы форума

analytics