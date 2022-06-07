Блинкен: Россия ворует украинское зерно для собственной выгоды

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что поступают достоверные сообщения о том, что Россия разворовывает украинский экспорт зерна для продажи с целью получения прибыли, сообщает Экономическая правда.

Украина обвинила Россию в доставке украинского зерна в такие страны, как Турция и Сирия.

Блинкен сказал, что хищение зерна является частью более широких действий России во время войны, которые ударили по возможности Украины экспортировать урожай пшеницы и усилили глобальный кризис продовольственной безопасности.