Зеленский назвал условия для выезда политиков из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выезд чиновников за пределы Украины, сказал, что из страны может уехать любой, но должен вернуться с результатом по трем вопросам. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире информационного телемарафона, сообщает Деловая столица.
"Уезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие. Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик уезжать не может", – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, примерно через месяц после начала войны некоторые местные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали уезжать.
"Если кто-то едет – значит, он дезертир", – считает президент.
В частности, в поставленном президенту вопросе упоминалось о пятом президенте Украины Петре Порошенко, которого недавно не выпускали из Украины.
На это Зеленский ответил, что у него нет желания, сил и энергии бороться политически с кем-то. Он добавил, что не видит в этом смысла и разумного поведения человека.
"Есть конкретные шаги, о которых я могу откровенно сказать: война началась, есть решение, что чиновники не уезжают из страны… Я своим примером это делаю. Не потому, что лучший, нет. Потому что если я буду уезжать, то и они имеют право", – отметил Зеленский.