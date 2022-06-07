Зеленский назвал условия для выезда политиков из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выезд чиновников за пределы Украины, сказал, что из страны может уехать любой, но должен вернуться с результатом по трем вопросам﻿. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире информационного телемарафона, сообщает Деловая столица.

"Уезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие. Любой политик может выезжать по этим причинам, больше нельзя, политик уезжать не может" , – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, примерно через месяц после начала войны некоторые местные чиновники, депутаты и представители правоохранительных органов начали уезжать.

"Если кто-то едет – значит, он дезертир" , – считает президент.

В частности, в поставленном президенту вопросе упоминалось о пятом президенте Украины Петре Порошенко, которого недавно не выпускали из Украины.

На это Зеленский ответил, что у него нет желания, сил и энергии бороться политически с кем-то. Он добавил, что не видит в этом смысла и разумного поведения человека.