ГПСУ: для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры"
Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны ЕС. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что "зеленые коридоры" для них согласованы со смежными странами.
"Автомобили с горючим проходят погранично-таможенные процедуры контроля в приоритетном порядке, как со стороны соседней страны, так и в Украине. В случае накопления бензовозов на выезд из Украины, совместно с Нацполицией их сопровождают в пункт пропуска и оформляют по отдельной полосе движения", – говорится в сообщении.