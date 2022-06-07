В Минюсте рассказали, сколько Украина тратит на одного пленного РФ

В Минюсте рассказали, сколько Украина тратит на одного пленного РФ
Фото: www.facebook.com/minjust.official

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что месячное содержание одного российского военнопленного стоит Украине три тысячи гривен, сообщает Деловая столица.

Он уточнил, что деньги идут на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи, а также на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала.

"Такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции. Полный доступ к таким лицам имеют и представители Красного Креста", — подчеркнул Малюська.

Глава Минюста уточнил, что в Украине был создан лагерь для военнопленных, где находятся лица, в отношении которых нет перспектив быстрого обмена.

Военных РФ, которые только попали в плен, или относительно которых есть планы обменять их на украинских защитников, размещают в учреждениях исполнения наказаний Минюста практически по всей территории Украины. При этом удерживают отдельно от других заключенных в целях безопасности.

"Наша задача минимум — содержать военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц, совершаем военные преступления в отношении них и т.д. Российские военнопленные — это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы освободить наших украинских защитников из вражеского плена", — отметил министр.

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