В Минюсте рассказали, сколько Украина тратит на одного пленного РФ
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что месячное содержание одного российского военнопленного стоит Украине три тысячи гривен, сообщает Деловая столица.
Он уточнил, что деньги идут на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи, а также на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала.
"Такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции. Полный доступ к таким лицам имеют и представители Красного Креста", — подчеркнул Малюська.
Глава Минюста уточнил, что в Украине был создан лагерь для военнопленных, где находятся лица, в отношении которых нет перспектив быстрого обмена.
Военных РФ, которые только попали в плен, или относительно которых есть планы обменять их на украинских защитников, размещают в учреждениях исполнения наказаний Минюста практически по всей территории Украины. При этом удерживают отдельно от других заключенных в целях безопасности.
"Наша задача минимум — содержать военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц, совершаем военные преступления в отношении них и т.д. Российские военнопленные — это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы освободить наших украинских защитников из вражеского плена", — отметил министр.