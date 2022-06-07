ОВА: украинская ПВО сбила вражескую ракету над Запорожьем

Утром 7 июня в небе над Запорожьем украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.﻿ Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, сообщает Новое время.

Старух добавил, что российские захватчики не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке Запорожского региона.

По его словам, на линии столкновения продолжаются бои. Россия не оставляет попыток захватить Запорожье.

5 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты временно заняли около 60% территории области, на части территории продолжаются боевые действия.

Президент Владимир Зеленский сказал, что в Запорожской области угрожающая ситуация, и российские оккупанты хотят захватить Запорожье.