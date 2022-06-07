Ощадбанк не засчитывает SWIFT переводы: в чем причина

Клиент Ощадбанка пожаловался на учреждение, которое не зачисляет средства из международного перевода. На календаре уже 7 июня, а деньги до сих пор не поступили на счет. Об этом он оставил отзыв на сайте Минфина, сообщает Сегодня.

Так, по его словам, расчетное бюро Польши направило SWIFT перевод на карту еще 19 мая. Отправляли одновременно и коллегам клиента, однако те получили перевод еще до 25 мая. Как утверждает мужчина, в контакт-центре состоянием на 3 июня никто не отвечал.

В ответ на этот отзыв в банке отметили, что срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков.

"Как только перевод поступит, он будет отображаться на балансе счета" , – написали в Ощадбанке.

Однако, по состоянию на 7 июня проблема до сих пор не решена. По словам клиента, ни у банка, ни на горячей линии, ни на почте (контакт-центре) ответа нет.

К слову, такая проблема с международными переводами возникала и у других клиентов банка, также оставлявших отзывы об этом на сайте Минфина. Однако, впоследствии деньги все-таки приходили на счета.