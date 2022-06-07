Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова назвала себя украинкой

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, выбежавшая с антивоенным плакатом в прямой эфир новостей заявила, что она украинка и собирается менять фамилию на девичью — Ткачук. Об этом она написала в Facebook﻿.

﻿"Я не "хорошая русская", я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук" , - написала она.

Она добавила, что не требует снятия санкций с России, так как война продолжается, и это "наша коллективная ответственность".

Овсянникова также заявила, что не сотрудничает с ФСБ, а за возможность выезда из России поблагодарила Макрона, Зеленского и американских политиков.

Она отметила, что все новости на Первом канале шли в прямом эфире, но после ее протеста, они идут с небольшой задержкой.

"Я не пропагандист, я принимала международные трансляции…" , — написала Овсянникова.

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Отметим, вчера министр культуры Александр Ткаченко заявил, что журналистке нужно запретить въезд в Украину.

Напомним, 14 марта в эфире Первого канала редактор Марина Овсянникова показала плакат с призывом остановить войну в Украине. Позже она утверждала, что Запад должен отменить санкции против РФ, от которых страдают простые россияне.