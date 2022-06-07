Глава ОВА объяснил, почему армия РФ обстреливает Сумскую область

Российские оккупационные войска укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области, боятся Вооруженных сил Украины и ведут огонь на опережение.﻿ Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, сообщает Радио Свобода.

Он объяснил, с чем связывает интенсивные обстрелы со стороны России.

"Во-первых, это их страх того, что будет какое-то контрнаступление. Возможно, это для оттягивания сил обороны от зоны активных боевых действий. Но то, что мы видим, что они со своей стороны укрепляют границы, окапываются, минируются. Это говорит о том, что они тоже боятся наших военных и, скорее всего, это огонь на опережение. Они „прощупывают“ нашу огневую силу, но ответный огонь практически не открывается. Лишь несколько раз открывался ответный огонь" , — сказал глава ОВА.

По словам Живицкого, российские войска укрепляют и усиливают линию границы, но он не видит группировок, которые смогут прорвать границу.

"Периодически прибывает дополнительная бронетехника на приграничные территории, но основная их часть едет в Белгородскую область и дальше, очевидно, идет на Харьковщину и на восток – в Донецкую, Луганскую область. Мы не наблюдаем возможные ударные группировки, которые могли попытаться полноценно прорвать границу и зайти на территорию Сумщины. Наша оборона выглядит совсем иначе чем 24 февраля. Их попытки если и будут, то будут тщетны", – сказал Живицкий.





Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.