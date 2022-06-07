Кличко: несмотря на войну, в Киеве продолжается ремонт дорог

В Киеве проводят ремонт дорог и проездов там, где это необходимо, или на объектах, которые начали обновлять в прошлом году. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, сегодня продолжаются работы по капитальному ремонту в центре Киева – по улице Льва Толстого. Дорожники продолжают обновление участка от улицы Тарасовской до Василия Липковского.

Также дорожные службы приступили к работам на участке от улицы Жилянской до улицы Василия Липковского в эти выходные, чтобы осуществить самые масштабные работы, не мешая движению транспорта.