В Украине с 1 сентября школьники и студенты будут учиться офлайн
В Министерстве образования и науки призвали украинских студентов и школьников готовиться к началу образовательного процесса в режиме офлайн с 1 сентября, сообщает Новое время.
Об этом сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
"Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты учащиеся должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования", — сказал Витренко .