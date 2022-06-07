Запорожская ОВА: оккупанты обстреляли детский сад

Российские войска обстреляли детский сад в пгт. Степногорск Запорожской области. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Отмечается, что ракета попала во двор дошкольного учебного заведения. Осколками выбило около ста окон.

Вчера, 6 июня, с 18:00 до 19:00 в Степногорск попало 8 снарядов оккупанта. Пострадал жилищный фонд третьего микрорайона города. Один человек ранен, его госпитализировали.

"Враг почти каждый день обстреливает поселок городского типа. В населенном пункте с начала марта отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины находятся в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением" , - говорится в сообщении.

До войны в Степногорске проживало более 5000 человек, сейчас вдвое меньше, добавили в ОВА.