ОГП: в Киеве разоблачили еще 2 схемы незаконной переправки мужчин за границу

Столичные правоохранители разоблачили еще два канала незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу, сообщает Офис генпрокурора.

В настоящее время организатору переправки военнообязанных и 4 его сообщникам сообщили о подозрении.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в столице действуют две группы лиц, которые, будучи связанными между собой, организовали изготовление поддельных документов. С их помощью мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения. Также они организовывали непосредственную переправку военнообязанных через государственную границу вне установленных пунктов пропуска" , - говорится в сообщении.

Стоимость изготовления документов о непригодности к военной службе составляла 7 тыс. долларов США, а стоимость незаконного пересечения госграницы – 7 тыс. евро.

Также правоохранителям удалось остановить незаконное пересечение четырьмя лицами государственной границы Украины с Венгрией и задержать перевозчика.