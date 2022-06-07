Подоляк: все временно отданные территории будут украинскими
Украинцам не стоит пугаться новостей о том, что "мы что-то отдаем". Ведь украинские военные обороны вымотают силы России и отвоюют свои территории обратно.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время видеообращения, передает пресс-служба партии "Слуга народа".
"Это война. Идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивная, но, надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, мы должны их вымотать", – пояснил Подоляк.
Он отметил, все, что мы сейчас отдаем и все, что забираем обратно – все будет полностью украинским.
"Нужно немного подождать. Работают профессионалы. Ждем оружие, санкции, которые должны добить Российскую Федерацию. После этого обязательно все вернем", – подытожил Подоляк.