Подоляк: все временно отданные территории будут украинскими

Украинцам не стоит пугаться новостей о том, что "мы что-то отдаем". Ведь украинские военные обороны вымотают силы России и отвоюют свои территории обратно.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время видеообращения, передает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Это война. Идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивная, но, надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, мы должны их вымотать" , – пояснил Подоляк.

Он отметил, все, что мы сейчас отдаем и все, что забираем обратно – все будет полностью украинским.