Гайдай: военные РФ устроили террор на оккупированных территориях Луганщины
На оккупированных территориях Луганской области российские захватчики устроили настоящий террор. Они устраивают проверки по ночам, переворачивают квартиры мирных жителей, пытаясь найти упоминания об Украине. Об этом на своем официальном Телеграм-канале написал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай., сообщает Новое время.
По его словам, оккупанты заглядывают даже в морозилки.
"Если находят наши символы — наказывают. Люди исчезают. За сорванную рашистскую тряпку — арестуют подростков. Коллаборанты сдают активистов. „Русские порядки“ стали адом для наших жителей. Рашисты пытаются убрать все украинское — и снаружи, и в головах. Пропаганда возвращает советское прошлое, ленины возвращаются на свои тумбочки. Предпринимателей „освобождают“ от бизнеса, детей — от украинского образования", — отметил он.
При этом Гайдай добавил, что движение сопротивления в Луганской области набирает оборотов, и партизаны работают.