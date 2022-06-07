Синод РПЦ принял епархии в Крыму под подчинение патриарха Кирилла
Синод Русской православной церкви принял крымские епархии Украинской православной церкви МП под прямое подчинение московского патриарха Кирилла. Об этом, ссылаясь на официальный сайт Московского патриархата по результатам синода 7 июня, сообщает Украинская правда.
"Постановили: принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху московскому и всея Руси и священному синоду Русской православной церкви", – говорится в решении синода.
Также синод РПЦ решил образовать на территории Крыма Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий, а ее главой назначить митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Сообщается, что такие решения были приняты в ответ на обращения крымских митрополитов и исходя из "необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью", учитывая
"практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией".
Также синод РПЦ объявил, что
"самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу".