В России заявили об открытии сухопутного коридора в Крым

Во вторник, 7 июля, российские оккупанты открыли автомобильное сообщение с территории РФ по материковой части в аннексированный Крым. Также якобы возобновлена подача воды на оккупированный полуостров, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров" , - сказал он.

По его словам, якобы "восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях".

Также Шойгу добавил, что Москва планирует "возобновить" железнодорожное сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках.