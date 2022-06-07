Укрзализныця назначила новые пригородные поезда

УЗ назначает новые пригородные поезда между Черниговом и Славутичем и между Запорожьем и Днепром, сообщает﻿ пресс-служба.

Поезд Чернигов - Славутич - Чернигов будет отправляться из Чернигова ежедневно в 8:05, прибывать в Славутич в 9:05. Обратно, из Славутича, отправка в 9:20, прибытие в Чернигов в 10:20.

Кроме того, с 8 июня поедут пригородные поезда сообщением: Запорожье-2 - Днепр - Запорожье-2.

Отправка из Запорожья в 5:57, прибытие в Днепр в 9:01. Обратно, с Днепра, поезд будет отходить в 9:46 и прибывать на станцию Запорожье-2 в 12:48.

Также будет изменен график движения еще ряда поездов на этом участке. В УЗ просят пассажиров уточнять актуальные графики и маршруты на сайтах региональных железных дорог по ссылке.