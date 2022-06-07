Никакой "Войны и мира": МОН изменит школьную учебную программу

Министерство образования и науки внесет изменения в учебные программы по нескольким предметам: защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире телемарафона новостей сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

"Что касается изменений в учебные программы украинских школ. Согласно приказу МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты в МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами" , — сказал Витренко.

По словам Витренко, в первую очередь это изменения в учебные программы по предмету "Защита Отечества".

"Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознали, что нельзя трогать, что несет для них опасность" , – сказал Витренко.

Также, по его словам, из зарубежной литературы будет исключен, например, роман Льва Толстого

"Война и мир". Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что воспевает орковские войска, все оно исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история – мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды" , — сказал Витренко.

Он добавил, что также прорабатывается вопрос издания новых учебников. Также будет подготовлена методика преподавания, с учетом внесенных изменений в обучающие программы.

Относительно того, останется ли в программе кто-нибудь из российских писателей, Витренко отметил, что сейчас идут дискуссии по этому вопросу, но программа зарубежной литературы будет обновлена.