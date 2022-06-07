В оккупированном Херсоне произошел взрыв в ресторане
Российские СМИ заявили об инциденте возле оккупационной "администрации". По предварительным данным, в результате взрыва был ранен один человек. Ему оказали медицинскую помощь, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Указано, что взрыв произошел в кафе под названием "Ностальжи", находящемся за Драмтеатром.
Так, сначала россияне утверждали, что инцидент произошел вблизи так называемой оккупационной "администрации" где были выбиты двери и разбиты окна, а впоследствии опровергли информацию, что якобы взрыв никоим образом не коснулся территорий вблизи здания.
"Информация о взрыве напротив здания "военно-гражданской администрации" не соответствует действительности. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется", - написали росСМИ.