ОВА: в Харьковской области в результате российских обстрелов погибли 2 человека

За прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО Киевский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовский районы области. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове обстреляна инфраструктура Киевского района.

"Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранения получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 2 человека" , - говорится в сообщении.

В области под обстрелы оккупантов попадают жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура. Всего за сутки в области 2 погибших, 6 раненых.

Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава.