ОВА: в Харьковской области в результате российских обстрелов погибли 2 человека
За прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО Киевский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовский районы области. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харькове обстреляна инфраструктура Киевского района.
"Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранения получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 2 человека", - говорится в сообщении.
В области под обстрелы оккупантов попадают жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура. Всего за сутки в области 2 погибших, 6 раненых.
Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава.
"На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. Проводит дистанционное минирование местности. В районе Изюма продолжаются попытки наступления в направлении Довгенького и Долины", - сообщил Синегубов.