Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России

Новая Зеландия ввела новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Под новые ограничения попал ряд российских и белорусских государственных и оборонных структур, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс- службы правительства Новой Зеландии.

В числе попавших в новый санкционный список Новой Зеландии российская компания "Газпром".

"Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, против которых сегодня введены санкции, играют решающую роль в разжигании незаконной и неспровоцированной войны в Украине" , — заявила глава МИД Нанайя Махута.

Министр подчеркнула, что компании, попавшие под санкции, контролируются правительством Путина и имеют стратегическое значение для России, поскольку они обеспечивают сырье, инфраструктуру, коммуникации, транспорт, оружие и финансирование.

"Одним из государственных предприятий является "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России за счет продажи газа. Мы также ввели санкции против предприятий, которые создают оружие и военные технологии для путинской войны и являются частью огромного военно-промышленного комплекса России" , — заявила Махута.

Напомним, 2 июня США расширили список санкций в отношении России, в который были внесены 17 физических и 16 юридических лиц, связанных с РФ. В частности, в санкционный список попали спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова, виолончелист и друг президента РФ Сергей Ролдугин, причастный к отмыванию средств в пользу Кремля, а также владелец "Северстали", один из самых богатых людей в России Алексей Мордашов, его жена Марина и двое сыновей Кирилл и Никита.