Обострение кризиса: на киевских АЗС снова исчезает дизтопливо

Топливный кризис, который начался в Украине более месяца назад, снова обострился. Дизельное топливо исчезает из крупных сетей АЗС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные сетей АЗС.

В частности, дизельное топливо отсутствует на АЗС одной из крупнейших сетей, ОККО.

Кроме того, дизельного топлива мало на киевских заправках WOG.

В Киеве можно заправить в бак до 40 литров на станциях Мотто. Но цена достигает 65 гривен за литр.

Напомним, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

Однако говорить о том, что дефицит полностью преодолен, пока не приходится.