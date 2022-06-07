ГУР: оккупанты хотят перевести школы Херсона на российское образование

Главное управление разведки Украины сообщило, что оккупанты требуют от школ Херсона переводить обучение на российские образовательные программы, сообщает Новое время.

По данным ведомства, оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам.

В ГУР заявили, что из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое.