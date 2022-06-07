Зеленский: Тупиковая ситуация в войне с Россией - не вариант для Украины

Президент сообщил, что оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения, будет серьезной временной победой для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны продвигаться вперед. Мы понесем больше потерь, и люди - мой приоритет" , - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что победа должна быть достигнута на поле боя, но он также настаивает на том, что открыт для мирных переговоров с Владимиром Путиным, несмотря на зверства, совершенные российскими войсками в Украине.

Он добавил, что западные санкции не очень повлияли на позицию России, и обрушился с критикой на партнеров за призывы к прекращению огня в конфликте без определения условий, а именно прекращения Москвой своего наступления.