НБУ: международные резервы Украины составляют $25,1 миллиарда

По предварительным данным Национального банка Украины, международные резервы Украины на 1 июня составили 25,1 млрд долларов, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«По состоянию на 1 июня 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25100,7 млн долларов США. В течение мая они сократились на 7%, в первую очередь, из-за продажи валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае НБУ продал 3410,6 млн долларов и выкупил в резервы 56,4 млн долларов. Значительные объемы продаж валюты обусловлены превышением спроса на нее над предложением. Существенные расходы на оборонные нужды, импорт товаров и услуг, а также для обеспечения расчетов с международными платежными системами за расходы граждан с гривневых карт за рубежом превышали поступления от экспорта и от трудовых мигрантов.

В то же время, в НБУ подчеркнули, что эти расходы частично были компенсированы финансированием от международных партнеров. Так, валютные поступления в пользу правительства составили 1660,2 млн долларов. В частности, 583,7 млн евро поступили от Всемирного банка и 582,3 млн евро – от Европейского Союза.

На обслуживание и погашение государственного долга были направлены 144,8 млн долларов, в том числе 60,2 млн долларов — на обслуживание еврооблигаций Украины (ОВГЗ). Международному валютному фонду в мае были уплачены 68,6 млн дол. США.

Как сообщалось, за прошлую неделю количество вкладчиков в военные облигации среди граждан и бизнеса возросло с 76 тыс. до более 83 тыс. По состоянию на 6 июня 2022 года объем их вложений составляет: более 8,5 млрд грн (10,6% от общего) объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне, около 63,1 млн дол. США (29,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США) и почти 26,7 млн евро (11,8% от общего объема ОВГЗ в евро).