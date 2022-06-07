Городской совет: население в Мариуполе сократилось в пять раз

Сотрудники пенсионного фонда из прокремлевской террористической организации «ДНР» подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе, и оказалось, что их втрое уменьшилось, чем до войны, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

В Мариуполе насчитали 46 тысяч пенсионеров, в то время как до военного вторжения России их было 136 тысяч. Несмотря на это, Мариуполь "постарел" - доля пожилых людей в городе выросла вдвое.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, население город сократилось в пять раз, 200 тысяч мариупольцев выехали в более безопасные регионы Украины, 50-70 тысяч человек находятся в приазовских селах или на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

Приблизительно 47 тысяч человек депортировали на территорию России и Беларуси, а более 22 тысяч мариупольцев убили российские захватчики. Пока не менее 100 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе и лишены базовых бытовых условий.