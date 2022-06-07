Кабмин поддержал легализацию медицинской марихуаны

Министр здравоохранения заявил, что соответствующий законопроект будет регулировать оборот каннабиса в медицинских, промышленных и научно-технических целях.

В Минздраве подчёркивают, что законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней, в частности, онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

По словам Виктора Ляшко, медицинский каннабис не будет конкурировать с "уличным", потому что содержит лишь каннабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления.

Кабмин предлагает также установить "жесткий контроль" над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе конопли.