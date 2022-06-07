Британия призвала расследовать похищение украинского зерна Россией

В Лондоне призывают начать расследование относительно хищения зерна на оккупированных территориях Украины. Речь идет в частности о подобных случаях в Херсонской области, пишет Евгений Прокопенко, РБК-Украина.

"Обвинения в том, что Россия ворует зерно из разных районов Украины, являются очень серьезными и должны быть немедленно расследованы" , - заявила британский министр сельского хозяйства Виктория Прентис.

Прентис, выступая на конференции Международного зернового совета в Лондоне, сказала, что слышала обвинения о краже зерна Россией из первых уст от источников в Херсонской области на юге Украины.

Она также обвинила Россию в отправке в Сирию 100 000 тонн украденной украинской пшеницы и в отправке награбленного металла кораблем из Мариуполя до Ростова-на-Дону.

Напомним, Россия отправляет зерно, которое незаконно вывезла из Украины с территории Крыма до стран Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

А мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы "Метинвест" обратились в офис генерального прокуратура с просьбой открыть уголовные производства в отношении кражи российскими оккупантами металлопродукции, которая принадлежит комбинатам, и которую системно вывозят в РФ.