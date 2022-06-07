Президент Литвы призвал Европу увеличить помощь Украине для ее победы в войне

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа многое сделала, чтобы помочь Украине, однако она должна увеличить свою помощь, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает портал Delfi.

"Мы говорили о войне России в Украине и ответе Европы. Европа много сделала для помощи Украине, но этого недостаточно. До сих пор нет победы в этой войне. Мы должны оставаться на этом пути и ни в коем случае не сбавлять обороты. Наоборот, увеличивать" , – заявил Гитанас Науседа после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы должны всесторонне поддерживать Украину, увеличить давление на Россию, усиливая санкции, снижая энергетическую зависимость от агрессора. Мы должны сделать все возможное, чтобы оградить наши ценности и мир. Мы находимся и хотим оставаться на правильной стороне истории" , - сказал он.

Литовский лидер также подчеркнул, что кроме военной и экономической помощи для Украины крайне важна политическая поддержка. По его словам, необходимо предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.

"Пора дать понять, что Украина имеет место в Европейском Союзе. У нас нет морального права упускать этот момент" , - заявил Науседа.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил против того, чтобы мировые лидеры подталкивали президента Украины Владимира Зеленского к плохому мирному соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным.