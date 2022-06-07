The Guardian: Россия выходит из состава Европейского суда по правам человека

Российский парламент проголосовал за выход из Европейского суда по правам человека. Решение принято после более чем 20-летнего пребывания на посту члена Совета Европы, главной правозащитной организации континента, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет The Guardian.

Государственная дума России одобрила два законопроекта, один о выходе страны из-под юрисдикции суда, а второй - 16 марта как предельную точку. Поэтому решения против России, принятые после этой даты, не будут выполняться.

После голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков.

"Некоторые из решений суда прямо противоречили российской конституции, нашим ценностям и нашим традициям" , - сказал он в заявлении.

Обращение в ЕСПЧ стало последней мерой для истцов по нескольким резонансным делам, которые были отклонены российскими судами, и поэтому сегодняшний шаг знаменует конец тому, что многие активисты видели как последнюю надежду на справедливость.

Напомним, министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Российские преступники должны предстать перед Трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.