Шмыгаль: в Украине создали штаб для подготовки к отопительному сезону

Правительство создало штаб, который будет в ежедневном режиме заниматься подготовкой к отопительному сезону – в него войдут представители местных властей, теплопоставщиков, регулятора, а также Нафтогаза, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров во вторник.

Штаб возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задачами штаба будут сбалансировать систему, провести ремонты, оперативно решать все проблемы и сформировать необходимый уровень коммуникации между всеми задействованными уровнями.

По словам Шмыгаля, специалистами уже сделаны первые расчеты, чтобы понять, сколько нужно газа и угля, а также какие ремонтные работы необходимо провести. Именно ремонт и модернизация оборудования и сетей являются ключевой задачей в условиях войны.

Украина завершила отопительный сезон с 9 млрд кубов в газохранилищах и сразу начала снова закачивать голубое топливо. На 1 июня в подземных хранилищах хранится 10 млрд кубических метров газа, что на 7,5%, или на 700 млн кубов больше средних показателей 2014-2018 годов.

Согласно подсчетам, добыча газа в текущем году составит от 16 до 19 млрд кубов, а потребление – от 21 до 24 млрд кубов. Разницу Украина будет импортировать, мощности и договоренности с западными соседями для этого есть, добавил премьер. Нефтегазу было поручено обеспечить не менее 19 млрд кубов газа в хранилищах на начало отопительного сезона.

Также Шмыгаль сообщил, что добыча угля на государственных шахтах упала около трети из-за оккупации части объектов.

"Но есть альтернативные варианты, и поэтому на начало отопительного сезона объемы угля на складах рассчитываем довести до минимум 2 млн тонн" , - заявил он.

Максимальный показатель, который планируется накопить – 3 млн тонн угля на начало отопительного сезона.