Всемирный банк ухудшил прогноз мирового ВВП: выросли риски стагфляции

Всемирный банк в обновленном прогнозе ухудшил прогноз мирового ВВП с 4,1% до 2,9% из-за российской войны против Украины, усилившей угрозу стагфляции экономики мира, сообщает Экономическая правда.

Об этом идет речь в обновленном отчете Global Economic Prospects от Всемирного банка.

Война против Украины приводит к высоким ценам на сырье, объясняет ВБ, усиливает перебои в поставках, продовольственный кризис и бедность, подстрекает инфляцию, способствует ухудшению финансовых условий, усиливает финансовую уязвимость и усиливает неопределенность политики.

Прогнозы роста в развивающихся странах в этом году были снижены с 4,6% до 3,4% из-за негативных побочных эффектов от российского вторжения в Украину. Аналитики отмечают, что последствия войны нивелируют любую краткосрочную выгоду для стран-экспортеров сырья из-за повышения цен на энергоносители.

Восстановление в следующем году также не прогнозируется: мировой рост лишь незначительно повысится до 3% в 2023 году (в предыдущем прогнозе ожидался рост в 3,2%), поскольку такие факторы, как высокие цены на сырье и усиление монетарной политики, будут продолжаться.

Во Всемирном банке подчеркивают, что существует много рисков для действующего прогноза – в частности, ссылки на "геополитическую напряженность", рост угрозы стагфляции и финансовой нестабильности, проблемы в снабжении и ухудшении продовольственной безопасности.

Глобальная инфляция стремительно выросла с самого низкого уровня в середине 2020 года из-за восстановления мирового спроса, недостатка предложения и роста цен на продукты питания и энергоносители, особенно после вторжения России в Украину. Рынки ожидают, что инфляция достигнет пика в середине 2022 г., после чего замедлится и останется на высоком уровне.

При этом экономический рост движется в противоположном направлении: он резко сократился с начала года и, как ожидается, останется ниже среднего уровня 2010-х годов до конца десятилетия.

"В свете этих событий риск стагфляции, сочетания высокой инфляции и медленного роста вырос" , - пишет Всемирный банк.

Отмечается, что восстановление от стагфляции 1970-х годов требовало резкого повышения процентных ставок ведущими центральными банками с развитой экономикой для замедления инфляции, что повлекло за собой рецессию и ряд финансовых кризисов в странах с развивающейся экономикой.

Аналитики предупреждают, что такие страны могут снова столкнуться с серьезными проблемами из-за повышенной финансовой уязвимости и ослабления фундаментальных факторов роста.

Кроме того, считают во Всемирном банке, негативные последствия войны будут наиболее серьезны для Европы и Центральной Азии, где, по прогнозам, производство в этом году сократится. Рост производства замедлится во всех других регионах, кроме Ближнего Востока и Северной Африки, где преимущества более высоких цен на энергоносители для экспортеров преобладают негативное влияние этих цен на экономику других стран региона.

Оценка ВБ свидетельствует о том, что вызванный войной всплеск цен на энергоносители может снизить мировое производство на 0,8% за два года.