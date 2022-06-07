Парламент Дании дал согласие на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Парламент Дании единогласно согласился на присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

"Исторический день для Дании, Финляндии и Швеции! Парламент Дании единогласно поддержал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Это мощный сигнал солидарности с нашими нордическими соседями" , - заявил он.

В ближайшее время ожидается голосование и в Сейме Латвии.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО, запустив процедуру приобретения членства.

Для этого должны дать согласие все 30 стран-членов НАТО. Только Турция выступает против, формально объясняя это позицией Швеции и Финляндии в отношении курдских организаций и турецкой оппозиции и эмбарго на экспорт оружия.

Реальной причиной такой позиции может быть желание президента Турции добиться определенных решений от США в вопросе продажи современных истребителей и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских систем С-400.