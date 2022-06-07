Харьковская ОВА: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых в результате обстрелов

В результате обстрелов россиянами Харьковской области во вторник погибли по меньшей мере 3 человека, 6 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня из артиллерии россияне обстреливали Харьков и села Черкасская Лозовая, Слатино Харьковского района и Коробочкино Чугуевского района.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека. Еще как минимум 6 человек получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших устанавливается".

Синегубов призвал жителей Харьковской области по возможности оставаться в укрытиях, поскольку находиться на улицах очень опасно.