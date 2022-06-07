В ЕС согласовали стандарты минимального дохода граждан

Представители государств-членов Европейского Союза и Европейского парламента в понедельник вечером согласовали законопроект о минимальном доходе, который обеспечивал бы достойный уровень жизни всем гражданам ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба парламента.

Делегаты Европарламента и Совета ЕС согласовали новые правила определения надлежащей минимальной заработной платы в национальном законодательстве стран-членов и коллективных трудовых договорах.

Предполагается, что страны ЕС должны оценить, обеспечивает ли установленная ими минимальная зарплата минимально достойный уровень жизни с учетом внутренних условий. Для этого они могут применить метод продуктовой корзины или рассчитать медианную зарплату.

При этом отчисления и отклонения от минимальной зарплаты должны быть недискриминационными, пропорциональными и иметь законную цель – например, в случае решения суда или административного органа власти.

Новые правила относительно минимальной зарплаты еще предстоит утвердить комитету по трудоустройству и социальным вопросам Европарламента, а также Совету ЕС. После принятия они будут касаться всех работников ЕС, имеющих трудовой договор или находящихся в официальных трудовых отношениях.

При этом страны ЕС, в которых минимальная зарплата устанавливается исключительно коллективным договором, не будут обязаны соблюдать новые правила или требовать их выполнения работодателями.

Отмечается, что из 27 стран ЕС только 21 государство имеет законодательно установленный уровень минимальной зарплаты, тогда как в остальных шести (Австрии, Дании, Италии, Кипре, Финляндии, Швеции) он определяется коллективным трудовым договором.

Самая низкая минимальная зарплата в Евросоюзе – в Болгарии (332 евро), а самая высокая – в Люксембурге (2202 евро).