Bloomberg: последние выплаты России по долгу застряли на пути к инвесторам

Последние выплаты по российским евробондам застряли в депозитарии Euroclear Bank – финальном звене на пути к иностранным инвесторам, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Денежные средства были переведены из российского национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear Bank SA. по данным агентства, наличные деньги застряли в Euroclear из соображений комплаенса, то есть соответствия требованиям.

Россия утверждает, что выполнила все свои обязательства, отправив выплаты в долларах и евро платежному агенту в лице НРД. Речь идет о выплатах по бумагам со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн. долларов и в 2036 году в сумме 26,5 млн. евро.

Этот перевод был осуществлен 20 мая – за пять дней до того, как подошла к концу лицензия, позволявшая РФ проводить выплаты по долгу перед держателями бумаг в США.

Теперь РФ снова вошла в грейс-период в 30 дней, в течение которого страна должна найти путь все же произвести выплаты, в противном случае – объявить технический дефолт.

Euroclear, НРД и Минфин России не предоставили комментарий, когда с ними связался Bloomberg.

Напоминаем:

США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года страна имеет более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.

Российский Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию, в которую он оказался после введения Евросоюзом блокирующих санкций на учреждение.

Санкции со стороны ЕС означают, что все счета российского депозитария в евро будут заблокированы. Гражданам ЕС запрещается совершать соглашения с учреждением, а любым европейским банкам и другим субъектам запрещено вступать с российским депозитарием в любое правоотношение. Все действующие правоотношения должны быть прекращены.