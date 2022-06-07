ОВА: в Донецкой области россияне ранили 5 мирных жителей

В Донецкой области в результате действий РФ во вторник ранены 5 мирных жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"За 7 июня россияне ранили еще 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Очеретино, 2 в Ласточкино и 1 в Николаевке.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован 1 человек, который получил ранения в Луганской области".

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.