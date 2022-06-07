Оккупанты в Мелитополе начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ

Оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку так называемого "референдума" о присоединении к Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление фейкового "мэра" Мелитополя Галины Данильченко.

По ее словам, сегодня оккупированный город посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Мы в свою очередь очень благодарны Российской Федерации за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают. Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму" , - отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует "референдум" о присоединении Херсонской области на осень 2022 года. При этом официально в Кремле не хотят говорить о таких референдумах.

Накануне городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что украинские силы деоккупируют город в ближайшие недели или месяцы.