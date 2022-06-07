В Украину прибыло 20 военных автомобилей из Литвы, на очереди еще столько же

Украина получила военную помощь из Литвы — 20 автомобилей, среди которых грузовые машины и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время, сообщает Новое время.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он уточнил, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 на пути в нашу страну.