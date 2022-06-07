ГУР: Украина уже вернула 210 тел защитников Мариуполя

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя продолжается. Украине удалось вернуть уже 210 тел бойцов, большинство из них — герои, которые держали оборону на заводе Азовсталь, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram-канале, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента работает над тем, чтобы вернуть всех погибших.

"Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями… Продолжается работа по возвращению домой всех пленных украинских защитников" , — заявили в ГУР.

Ранее родственники защитников Мариуполя подтвердили, что в Киев доставили тела погибших героев.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что Россия передала Украине десятки тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе Азовсталь. Пресс-секретарь полка Азов Анна Головко сказал, что все 160 украинских тел были с Азовстали. По ее словам, как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка Азов.

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».