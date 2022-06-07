МАГАТЭ: в Зоне отчуждения впервые после оккупации заработали радиационные детекторы

Детекторы радиации в чернобыльской Зоне отчуждения снова работают в режиме онлайн впервые со времени оккупации этого района Россией 24 февраля, уровни радиации в норме, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Десятки радиационных детекторов снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС после того, как Украине при технической поддержке МАГАТЭ удалось восстановить жизненно важную информационную связь, которая была прервана в самом начале конфликта более 100 дней назад".

Агентство отмечает, что сеть радиационного контроля в этом районе перестала функционировать 24 февраля, когда российские войска оккупировали Чернобыльскую зону и удерживали ее в течение пяти недель, прежде чем уйти 31 марта.

"Генеральный директор Гросси сообщил, что большинство из 39 детекторов, отправляющих данные из Зоны отчуждения, охватывающей 30 километров вокруг АЭС, теперь видны на карте IRMIS (Международная информационная система радиационного мониторинга – ред.) и обновляются так, как до перерыва".

"Полученные к настоящему времени измерения показали, что уровни радиации соответствуют тем, которые были измерены до конфликта".

По данным The Washington Post, российские оккупанты украли и уничтожили оборудование с Чернобыльской АЭС на 135 млн долларов, некоторое оборудование, которое отследили благодаря GPS-трекерам, находится в Беларуси.