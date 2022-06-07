Зеленский: Украина откажется от экспорта газа и угля
Украина откажется от экспорта добытого в стране газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на нужды наших граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Всё нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", - заявил глава государства.
Он также отметил, что Украина делает все для того, чтобы нарастить возможности экспорта электричества. Сегодня это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности.
Кабмин создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду во время военного положения. Штаб возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. Также ранее сообщалось, что на время военного положения в Украине будут заморожены все коммунальные тарифы.