Зеленский: Украина откажется от экспорта газа и угля

Украина откажется от экспорта добытого в стране газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена ​​на нужды наших граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.﻿ Об этом, со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Всё нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства" , - заявил глава государства.

Он также отметил, что Украина делает все для того, чтобы нарастить возможности экспорта электричества. Сегодня это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности.

Кабмин создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду во время военного положения. Штаб возглавит министр развития громад и территорий Алексей Чернышев. Также ранее сообщалось, что на время военного положения в Украине будут заморожены все коммунальные тарифы.