ОП: украинская теннисистка Свитолина стала амбассадором United24

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Проект инициировал президент Украины Владимир Зеленский.﻿ Об этом, со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Амбасадорку представили во время онлайн-встречи с главой государства, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.

Согласно сообщению, к видеоконференции также присоединился первый амбассадор United24 Андрей Шевченко, вместе с которым Элина Свитолина продолжит объединять мировое спортивное сообщество вокруг помощи Украине.

Президент поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.