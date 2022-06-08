ОП: украинская теннисистка Свитолина стала амбассадором United24
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Проект инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, со ссылкой на сайт Офиса президента, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Амбасадорку представили во время онлайн-встречи с главой государства, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.
Согласно сообщению, к видеоконференции также присоединился первый амбассадор United24 Андрей Шевченко, вместе с которым Элина Свитолина продолжит объединять мировое спортивное сообщество вокруг помощи Украине.
Президент поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.
"Чтобы внимание к Украине не снижалось, нужно активно рассказывать о нас людям из других стран. Поэтому среди ключевых задач United24 - не только фандрейзинг, но и дополнительное внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу", - отметил Зеленский.