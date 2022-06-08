Генштаб: на Северодонецком направлении ВСУ отбросили врага

При попытке врага продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка украинские военные отбросили оккупантов. Об этом, ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

На Волынском и Полесском направлениях, по плану проведения проверки, до 11 июня 2022 г. в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Сиверском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения украинских войск продолжает минирование местности.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления ВСУ производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении враг предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.

На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошкивка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов.

На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций украинских подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий ВСУ и недопущения переброски резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огненное влияние по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный – по населенному пункту Курахово.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ.